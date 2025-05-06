Beşiktaş'ta sermaye artırımı tamamlandı

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Beşiktaş'tan bedelli sermaye artırımı süreciyle ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş, bedelli sermaye artırımı sonrası kulübün Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki payının yüzde 51'den yüzde 70'e yükseldiğini bildirdi.

1 MİLYAR 433 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLDİ

Bedelli sermaye artırımı sürecinin tamamlandığı ve 1 milyar 433 milyon TL gelir elde edildiği açıklandı.

Ayrıca elde edilen gelirin Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını açıkladı.

BANKALAR BİRLİĞİ İÇİN OLAN BORÇTA KULLANILACAK

Siyah-beyazlılardan konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün çoğunluk hissesine sahip olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de, tarihimizin en büyük bedelli sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır. Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol A.Ş., rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir. Bedelli sermaye artırımı dönemi, para piyasalarındaki zorlu şartlar nedeniyle hedeflenen tutarın altında kalarak tamamlanmış olsa da tarihimizin en büyük sermaye artırımı projesi sonucunda kulübümüzün Beşiktaş Futbol A.Ş.’deki payı yüzde 51’den yüzde 70’e yükselmiştir. Kulübümüzün finansal bağımsızlığa kavuşması için gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı projesinden elde edilen gelir, daha önce ilan edildiği üzere kulübümüzün bankalar konsorsiyumuna olan borcunun ödenmesinde kullanılacaktır. Bedelli sermaye artırımı döneminde rüçhan hakkını kullanan ve birincil piyasadan hisse satın alan yatırımcılarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEKLENEN 4.8 MİLYAR TL'YDİ

Öte yandan Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Serdal Adalı, sermaye artırımından beklenen gelirin 4.8 milyar TL olduğunu vurgulamıştı.

Bankalar Birliği'nden çıkabilmek için 3.4 milyar TL'ye daha ihtiyacı olan siyah-beyazlılar geriye kalan parayı gayrimenkul projelerinden geleceklerle kapatmayı hedefliyor.

Adalı konuyla ilgili ise şunları söylemişti: