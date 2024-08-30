Beşiktaş'ta Sivasspor maçının hazırlıkları başladı Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Sivasspor maçına hazırlanıyor.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Lugano maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Diğer oyuncuların koşu ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)