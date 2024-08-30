Beşiktaş'ta Sivasspor maçının hazırlıkları başladı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Lugano maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Diğer oyuncuların koşu ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 10.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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