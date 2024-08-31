Beşiktaş'ta Sivasspor maçının hazırlıkları tamamlandı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
TAKTİK ÇALIŞMASIYLA İDMAN SONA ERDİ
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal’ın izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR'U KONUK EDECEK
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in dördüncü haftasında, yarın saat 21.45’te Dolmabahçe'de Sivasspor’la karşılaşacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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