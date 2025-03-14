Beşiktaş'ta sol bek hedefi Liberato Cacace

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Sezon bitmeden transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir ismin transferi gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Empoli forması giyen 24 yaşındaki sol bek Liberato Cacace ile ilgileniyor.

İTALYANLARIN İDDİASI...

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan genç sol bek için görüşmelere başlayan Beşiktaş, bu transferi bitirmek istiyor.

Yeni Zelandalı sol bek Liberato Cacace, kariyerine Avustralya Ligi'nde başladı.

KARİYERİ

Burada bir süre oynadıktan sonra Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'in dikkatini çekti ve 2020-21 sezonunda 1.2 milyon euro karşılığında transfer olarak Avrupa futboluna adım attı.

Belçika'da bir sezon oynadıktan sonra Empoli'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan Cacace, son dört sezondur İtalya'da top koşturuyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Empoli ile 24 maça çıkan Cacace, 2 gol 2 asistlik katkı yaptı.