Beşiktaş'ta son 1 ayda 8 isim adele sakatlığı yaşadı! Bu sezon takımdaki birçok futbolcuyu sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta son 1 ayda 8 futbolcu ağır idmanlar sonucunda adelesinden sakatlık geçirdi.

ensonhaber.com

Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna başarılı bir şekilde başlayan daha sonra ise alınan sonuçların ardından düşüşe geçen Beşiktaş, Güneş'in ayrılığı sonrasında takımı yardımcısı Burak Yılmaz'a emanet etmişti.

Genç çalıştırıcı da istenilen sonuçların gelmemesinin ardından görevini bırakmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ise göreve tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay getirildi.

En büyük problem sakatlıklar

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde istenilen sonuçları alamayan ve taraftarı hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılarda yaşanan sorunların başında ise futbolcuların sık sık sakatlanması geldi.

Yoğun maç temposu ve ağır idmanlar sonucunda takımdaki isimler sakatlık problemleri yaşarken, bunun nedeni de belli oldu.

Vukas ve Modric ağır idman programı uyguladı

Şenol Güneş döneminde tempo yükseltmeden idman gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın takıma gelişiyle birlikte yardımcılığını yapan Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric idmanları bir anda ağırlaştırdı.

İdmanlarda takımın temposunu yükseltmek isteyen ikiliye karşı Beşiktaşlı futbolcular, bu yoğunluğu kaldıramadı.

8 isim tempoyu kaldıramadı

Hırvat antrenörlerin, görev aldığı bir aylık süreçte ise siyah-beyazlı takımda 8 isim adele sakatlığı yaşadı.

Cenk Tosun, Salih Uçan, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Vincent Aboubakar ve Umut Meraş yaşadıkları problem nedeniyle formalarından uzak kaldı.