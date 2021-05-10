Beşiktaş'ta son yıllarda kiralık futbolcular dikkat çekiyor

Son 2 haftaya 2 puan önde giren Beşiktaş'ta kiralık futbolcular Ghezzal ve Rosier'in müthiş performansı dikkat çekiyor. Bu iki oyuncu, akıllara Mario Gomez ve Talisca'yı getirdi.

Süper Lig'de son iki haftaya lider giren Beşiktaş, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Siyah-beyazlıların bu sezon en önemli isimleri arasında ise, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal var. Sezon başında kiralanan iki futbolcu, Beşiktaş'ın zirvede yer almasında önemli bir paya sahip.

Öte yandan son yıllarda siyah-beyazlıların başarısında kiralık isimlerin başarısı da dikkat çekiyor.

KİRALIK GOLCÜ MARIO GOMEZ

2015-16 sezonu önce Beşiktaş, golcü olarak Alman yıldız Mario Gomez'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Fiorentina'dan kiralanan başarılı oyuncu, Süper Lig'de sahaya çıktığı 33 karşılaşmada 26 gol atarken altı kez de asist yapma başarısı gösterdi. 2015-16 sezonunu Beşiktaş şampiyon tamamlarken Mario Gomez de gol kralı olmuştu.

TALISCA İZ BIRAKTI

Beşiktaş, 2017-18 sezonu öncesi, Benfica'da forma giyen Anderson Talisca'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

İki sezon siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı yıldız, 2016-17 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Süper Lig'de 22 karşılaşmada 13 gol iki asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, tüm kulvarlarda ise 17 gole imza atmıştı. İki sezon Beşiktaş'ta kalan Talisca, bu süreçte siyah-beyazlı takımla sahaya çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol, 14 asistlik bir performans gösterdi.

ROSIER VE GHEZZAL'DAN BÜYÜK KATKI

Sezon başında Beşiktaş, Sporting'den Valentin Rosier ile Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı kiraladığı zaman bazı eleştiriler oldu.

İki isim de son sezonlarında birçok kez sakatlıklar yaşamıştı. Beşiktaş'ta adeta farklı bir kimliğe bürünen ikili, siyah-beyazlı ekibin zirvede yer almasında büyük katkı verdi. Yaptığı asistlerle Avrupa'da dahi zirveyi zorlayan Cezayirli yıldız Ghezzal, Süper Lig'de altı gol ve 17 asistle oynuyor.

Fransız sağ bek Rosier ise, hem hücumda hem de savunmada takımına önemli bir katkı veriyor. Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı Konyaspor maçında takımına üç puanı getiren golü atan başarılı oyuncu bu sezon yedi kez de asist yaptı.

2020-21 sezonunun son iki haftasına zirvede giren Beşiktaş'ın en önemli isimleri yine Rosier ve Ghezzal olacak.