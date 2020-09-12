Beşiktaş'ta takımın başına Murat Şahin geçecek

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Trabzonspor maçında takımın başında antrenör Murat Şahin'in yer alacağını açıkladı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Yalçın'ın tedavisine başladığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Trabzonspor maçında takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olacağını söyledi.

TAKIMIN BAŞINDA MURAT ŞAHİN OLACAK

Konu ile ilgili NTV'ye konuşan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın tedavisine başlanıldığını söyledi. "Sergen Yalçın hocamızın herhangi bir şikayeti yoktu. Maç öncesi yapılan rutin test sonucu, pozitif çıktı. Allah'ın izniyle kısa süre içinde düzelip aramıza dönecektir. Hocamız Trabzonspor maçında takımın başında maalesef olamayacak. Trabzonspor deplasmanında takımımızın başında yardımcı antrenörümüz Murat Şahin olacak."