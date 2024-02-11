Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sakatlandı Beşiktaş, milli futbolcusu Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

12 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kayseri Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı takıma kötü bir haber geldi.

Beşiktaş, milli oyuncusu Tayfur Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiğini duyurdu.

"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Bu sezon 1 gol kaydetti

31 yaşındaki isim, bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıktı.

1.4 milyon euro piyasa değerine sahip olan Tayfur Bingöl, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.