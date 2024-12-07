Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemedi

DHA
Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği Süper Lig maçının 68’inci dakikasında Tayyip Talha Sanuç, savunmadan attığı uzun top sonrasında sakatlandı.
24 yaşındaki savunmacı, arka adalesini tutarken yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.
YERİNİ ZAYNUTDINOV'A BIRAKTI
Oyuna devam edemeyen Tayyip Talha’nın yerine 70’inci dakikada Zaynutdinov dahil oldu.
UZUN SÜRE FORMA GİYMEMİŞTİ
Tayyip Talha Sanuç, 2022-23 sezonunda deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinde çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre formasından ayrı kalmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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