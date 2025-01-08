Beşiktaş'ta teknik direktör adayları

Haber Merkezi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için önceliğini Sergen Yalçın'a vermişti. Ancak Yalçın, kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle bu teklifi kabul edemedi.

Bu gelişmenin ardından Adalı, farklı isimlerle görüşmelere başladı.

EDIN TERZIC

Adalı'nın listesinde ilk sırada Edin Terzic yer aldı. Borussia Dortmund’da başarılı bir dönem geçiren ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen Terzic, şu sıralarda Tottenham ile görüşme halinde.

Terzic, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda Beşiktaş’a sıcak baktığını belirtti.

PAULO FONSECA

İtalyan basınına göre, Beşiktaş’ın bir diğer adayı Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca. Son olarak Milan’ı çalıştıran Fonseca, Avrupa’daki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Daha önce Roma, Shakhtar Donetsk ve Braga gibi önemli kulüplerde görev almıştı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ

Beşiktaş'ın eski futbolcularından İbrahim Üzülmez de teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Üzülmez, “Beşiktaş'ta görevden kaçmam” açıklamasıyla göreve hazır olduğunu ifade etti.

ROGER SCHMIDT

Benfica ile şampiyonluk yaşayan Roger Schmidt de Adalı’nın gündemindeki isimlerden biri. Schmidt’in 4-2-3-1 sistemine olan hakimiyeti ve Avrupa’daki başarıları, tercih sebebi olarak öne çıkıyor.

BO SVENSSON VE MARKUS GISDOL

Mainz ile Bundesliga’da iyi bir performans sergileyen Bo Svensson, Adalı’nın listesinde yer alan bir diğer aday. Ayrıca Samsunspor'dan tanınan Markus Gisdol de ligi bilmesi nedeniyle alternatifler arasında.

ÇAĞDAŞ ATAN

Son olarak RAMS Başakşehir’i çalıştıran Çağdaş Atan, Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasına girdi. TRT Spor’a göre Serdal Adalı, Çağdaş Atan ile de temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için görüşmeler hızla devam ediyor.

Başkan Serdal Adalı’nın önümüzdeki günlerde nihai kararını açıklaması bekleniyor.