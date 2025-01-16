Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe son aday Roberto Mancini

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Sergen Yalçın'dan gelen olumsuz yanıtın ardından Edin Terzic, Niko Kovac, Roger Schmidt, Paulo Fonseca, Razvan Lucescu ve Felix Magath gibi hocaların gündeme geldiği süreçte bu isimler ön plana çıkmıştı.

Yerli hocaya olumsuz bakan Serdal Adalı, birçok teknik adamla görüşmelere devam ederken, son olarak sürpriz bir aday ortaya çıktı: Roberto Mancini!

SUUDİ ARABİSTAN SONRASI BOŞA ÇIKTI

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra boşa çıkmıştı.

İLK TEMAS KURULDU, OLUMLU BAKIYOR

Geçtiğimiz ekim ayından beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki hoca ile temasın kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı ifade edildi.

2013-2014 SEZONUNDA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Mancini, sonrasında Inter, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nın hocalığını yaptı. İtalyan efsane, Ekim 2024'te ise Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

2020'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İtalya'nın başına 2017/18 sezonunda geçen Roberto Mancini, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına katılmak için mücadele vermişti.

Mancini yönetimindeki İtalya, 2020'de Avrupa Şampiyonu olurken 2022 Dünya Kupası hikayesi tam bir hüsranla sonuçlandı. İtalya play-off turu yarı final maçında Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenildi ve 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.