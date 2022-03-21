Beşiktaş'ta teknik direktörlük için 3 aday

Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, kötü sonuçların ardından istifasını yönetime iletti. Karaveli'ye yeni hocayı açıklayana kadar arkandayız cevabı veren Ahmet Nur Çebi'nin 3 adayı var.

Süper Lig'de son 3 maçında sadece 2 puan alabilen Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile taraftarın arası açıldı.

Hatayspor maçındaki ilk 11 tercihi ve değişiklikleri sorgulanan Karaveli'nin maçın ardından istifasını sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya sunduğu öğrenildi.

GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ

Karaveli'nin son süreçte takımdaki gidişatı pozitife çevirememesi sonrasında, "Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Sırf takımın başında kalayım diye gerçekle yüzleşmekten geri kalmam. Vicdanen rahat değilim, görevi devretmek istiyorum." dediği öğrenildi.

Durumu Ahmet Nur Çebi'ye ileten Kazancı, 47 yaşındaki teknik adama, "Hocamız gelene kadar görevden affını istemeyi bir kenara bırak. Yeni hoca gelene kadar seninle devam etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan'ın ise Karaveli'den beklemesini istediği, ancak Önder hocanın olumsuz cevabı halinde, yeni teknik adam gelene kadar yardımcı hoca Serdar Topraktepe'yle yola devam ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

3 ADAY VAR

Ayrıca adaylar arasında Ceyhun Kazancı'nın istediği Valerian Ismael, listenin başında yer alırken, taraftarın istediği Şenol Güneş de koltuğun güçlü adayı olarak göze çarpıyor.

Shevchenko ile de görüşen siyah-beyazlılar Ukraynalı teknik direktörün 1.2 milyon euro isteğine karşılık 700 bin euro isteyen Ismael'e daha sıcak bakıyor.

Kritik bir toplantı yapacak olan Beşiktaş'ın 3 teknik adamdan birini açıklaması bekleniyor.