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    Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden seçildi

    Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlığına yeniden Tevfik Yamantürk seçildi. Yamantürk, 3 adayın yarıştığı seçimde 869 oy aldı.
    • 17.09.2022 - 21:03
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    Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden seçildi

    Beşiktaş Stadı'nda Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılan seçimde siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığı için mevcut başkan Tevfik Yamantürk, eski divan kurulu başkanlarından Yalçın Karadeniz ve divan kurulu üyesi Aydoğan Cevahir yarıştı.

    Yapılan seçimde kullanılan bin 298 oyun 869'unu alan mevcut başkan Yamantürk, yeniden seçildi. Karadeniz 399, Cevahir ise 20 oy aldı.

    "Her üyemizin fikrini dikkate alacağız"

    Tevfik Yamantürk, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı olarak bana ve arkadaşlarıma teveccüh gösteren divan kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Oyunu alamadığımız her üyemizin fikrini de dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş ta Tevfik Yamantürk yeniden seçildi #1


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