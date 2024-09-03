Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, dev müsabakaya hazırlanıyor.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un izinli olması sebebiyle bugünkü antrenman, yardımcı antrenörler Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe yönetiminde yapıldı.

İDMAN MİNYATÜR KALE ÇALIŞMASIYLA SONA ERDİ

Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Sivasspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, koşu ve duran top çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, minyatür kale çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

GENÇLER ANTRENMANA KATILDI

U-19 Akademi Takımının kalecisi Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile U-17 Akademi Takımı'nın kalecisi Bilal Buğra Genç de A Takım antrenmanında yer aldı.

Yeşilyurt ile Genç'in, milli ara boyunca takımla birlikte çalışacağı aktarıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)