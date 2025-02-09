Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
Sivasspor karşısında dün forma giyen isimler salonda yenileme idmanı yaparken diğer oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam edip yan top çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından salı günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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