Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

AA
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Pas yaparak başlanan idmanın 5'e 2'nin ardından minyatür kaleyle tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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