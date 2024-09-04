Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
AA

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Pas yaparak başlanan idmanın 5'e 2'nin ardından minyatür kaleyle tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)