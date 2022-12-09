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Beşiktaş'ta transfer zirvesi
- Haber Merkezi
- 09.12.2022 - 09:45
Beşiktaş'ta gündem transfer...
Önceki gün takımın kamp yaptığı Antalya'ya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik patron Şenol Güneş ile transfer zirvesi yaptı.
Başkan, transfer talebinde bulunan Güneş'e, "Öncelikli olarak katkı vermeyi düşünmediğiniz isimleri netleştirin. Biz de ona göre çalışma içine girelim" dedi.
Şenol Hoca önce bek ve stoper istiyor
Güneş, öncelikli olarak her iki bek ve stopere takviye talebinde bulundu. Şartlara göre her iki kanatta oynama özelliğine sahip oyuncular istediğini söyledi.
"Bazı bölgelerde yığılma varken bazılarında alternatif yok"
Tecrübeli hoca, "Rakiplerimiz ile yarışta kalıp şampiyon olmak istiyorsak nokta atışı transferler yapmalıyız. Bazı bölgelere yığılma var. Bazı bölgelerde alternatif yok. Bunu alttan gelen gençlere şans verip tolare etmek istesek de ne derece başarılı olur kestirmek zor. Tecrübe, güç büyük takımlar için önem arz ediyor. Ben sayılara ve isimlere takılmam ama ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
En az 3 ismin kadroya katılması hedefleniyor
Başkan Çebi ise yapılacak takviyelerin gidecek isimlerin durumuna göre belirleneceğini belirtirken, en az 3 ismin kadroya katılmasının hedeflendiği öğrenildi.
Çebi: Şampiyonluk bekliyorum
Başkan Çebi, son olarak, "Şampiyonluk bekliyorum. Bunun için yönetim olarak gerekeni yapacağız. Sadece bizim yapmamız ile olmaz. Teknik ekip, futbolcular saha dışında tüm camia birlik içindi üstene düşeni yerine getirmemiz gerekiyor" yorumunda bulundu.
Montero, Masuaku, Emrecan ve Welinton'u kadroda düşünmüyor
Öte yandan Şenol Güneş'in; Montero, Masuaku, Emrecan ve Welinton'u kadroda düşünmediği belirtildi.