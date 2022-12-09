Beşiktaş'ta transfer zirvesi

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş yapılacak transferlerle ilgili mini bir zirve yaptı. Şenol Hoca'nın öncelikli olarak bek ve stoper istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta gündem transfer...

Önceki gün takımın kamp yaptığı Antalya'ya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik patron Şenol Güneş ile transfer zirvesi yaptı.

Başkan, transfer talebinde bulunan Güneş'e, "Öncelikli olarak katkı vermeyi düşünmediğiniz isimleri netleştirin. Biz de ona göre çalışma içine girelim" dedi.

Şenol Hoca önce bek ve stoper istiyor

Güneş, öncelikli olarak her iki bek ve stopere takviye talebinde bulundu. Şartlara göre her iki kanatta oynama özelliğine sahip oyuncular istediğini söyledi.

"Bazı bölgelerde yığılma varken bazılarında alternatif yok"

Tecrübeli hoca, "Rakiplerimiz ile yarışta kalıp şampiyon olmak istiyorsak nokta atışı transferler yapmalıyız. Bazı bölgelere yığılma var. Bazı bölgelerde alternatif yok. Bunu alttan gelen gençlere şans verip tolare etmek istesek de ne derece başarılı olur kestirmek zor. Tecrübe, güç büyük takımlar için önem arz ediyor. Ben sayılara ve isimlere takılmam ama ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

En az 3 ismin kadroya katılması hedefleniyor

Başkan Çebi ise yapılacak takviyelerin gidecek isimlerin durumuna göre belirleneceğini belirtirken, en az 3 ismin kadroya katılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Çebi: Şampiyonluk bekliyorum

Başkan Çebi, son olarak, "Şampiyonluk bekliyorum. Bunun için yönetim olarak gerekeni yapacağız. Sadece bizim yapmamız ile olmaz. Teknik ekip, futbolcular saha dışında tüm camia birlik içindi üstene düşeni yerine getirmemiz gerekiyor" yorumunda bulundu.

Montero, Masuaku, Emrecan ve Welinton'u kadroda düşünmüyor

Öte yandan Şenol Güneş'in; Montero, Masuaku, Emrecan ve Welinton'u kadroda düşünmediği belirtildi.