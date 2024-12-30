Beşiktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'da

Haber Merkezi

Serdal Adalı, takımın başına yeniden Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atmış ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

TARAFTARLAR VE CAMİA UMUTLU

Serdal Adalı, kulüp için en doğru teknik direktörün Yalçın olduğuna inanıyor ve bu yönde görüşmelere başlayacak.

Yönetim, Yalçın'la anlaşma sağlanması halinde, 2.5 sezonluk uzun süreli bir sözleşme imzalamak niyetinde.

Taraftarlar ve camia, Yalçın'ın geri dönüşüyle birlikte Beşiktaş'ın yeniden ayağa kalkmasını bekliyor.

SERGEN YALÇIN'IN YARDIMCISI KONUŞTU

Murat Şahin, Beşiktaş'taki başkanlık seçimi ve Sergen Yalçın hakkında HT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın ile birlikte hedeflerini gerçekleştirebileceklerine inandığını belirten Şahin, "Sergen Yalçın ve ekibi olarak biz gelirsek, taraftarımızla birlikte bu takımı gelebileceği en iyi yere getiririz. Niye ligdeki yarışta ikinciliği kovalamayalım? Beşiktaş camiası büyük bir camiadır; hiçbir zaman hedefi bitmez." dedi.

Murat Şahin, "Hem Türkiye Kupası hem de ligde 2. olmak birer hedeftir. Bunu sağlayabilecek güce sahibiz. Burada önemli olan, küsmüş taraftarı sahaya tekrar çekebilmek." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Sayın Başkan uygun görürse, doğru bir yapılanma ile en kısa sürede Beşiktaş'ı bu yarışın içine alıp kupaları kazanabileceğimize inanıyoruz." açıklamasında bulundu.