Beşiktaş'ta Türkiye Kupası kritik: Prim verilecek Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Yönetim, kupaya özel bu maç için prim verecek.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'de Rizespor'u 3-2 mağlup ettikten sonra gözlerini Türkiye Kupası'na çevirdi.

Salı günü Ankaragücü ile oynanacak olan rövanş maçı öncesi siyah-beyazlı ekip, kupayı hedefleyerek seferberlik ilan etti.

Kötü geçen bir sezondan sonra futbolcular, en azından Türkiye Kupası'nı alarak taraftarlarına ve kendilerine güvenlerini yeniden kazanmayı hedefliyor.

Takım içerisinde bir araya gelen oyuncular, aralarında motivasyon toplantıları düzenleyerek birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiriyor.

Başkan Hasan Arat'tan prim müjdesi

Siyah-beyazlı yönetim de bu önemli maç için gereken desteği vermeye hazır.

Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu, finale çıkılması halinde oyunculara özel prim ödeneceğini açıkladı.

Bu teşvik, oyuncuların mücadele azmini artırmak ve kupayı kazanma hedefine odaklanmalarını sağlamak amacıyla yapılan bir hamle olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaşlı futbolcular, Ankaragücü karşısında sahaya bu motiveyle çıkacak ve kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacak.