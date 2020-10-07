Beşiktaş'ta Tyler Boyd kadro dışı bırakıldı

18 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta, Lens, Mirin ve Douglas'ın ardından Tyler Boyd da kadro dışı bırakıldı. Böylece siyah-beyazlılarda yabancı sayısı 14'e düştü.

Rachid Ghezzal transferi sonrası yabancı futbolcu sayısı 18'e çıkan Beşiktaş'ta, Lens, Mirin ve Douglas'ın ardından kadro dışı bırakılacak son isim merak ediliyordu.

Hasic, N'Koudou, Ljajic ve Boyd arasında kararsız kalan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Tyler Boyd'a lisans çıkarmama kararı aldı.

YABANCI SAYISI 14'E DÜŞTÜ

Amerikalı futbolcunun kadroya alınmamasının ardından Beşiktaş'ta yabancı sayısı 14'e düşmüş oldu.

Boyd ocak ayına kadar Lens, Mirin ve Douglas ile beraber çalışacak.

Beşiktaş’ın faydalanamayacağı futbolculara ödeyeceği maaşlar şu şekilde:

Boyd: 1.3 milyon euro

Lens: 1.9 milyon euro

Douglas: 1 milyon euro

Mirin: 1.2 milyon euro

Toplam: 5.4 milyon euro