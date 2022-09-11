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    Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran TFF listesine dahil edilmedi

    Beşiktaş'ta, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran TFF'ye bildirilen kadro listesinde yer almadı. İki oyuncu devre arasına kadar Süper Lig'de forma giyemeyecek.
    • 11.09.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 18:47
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    Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran TFF listesine dahil edilmedi

    Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta yabancı futbolcu sayısının artmasının ardından Atiba Hutchinson'un lisansının çıkarılmayacağı gündeme gelmişti.

    Siyah-beyazlılar, Atiba, Tyler Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili kararını verdi.

    Boyd ve Utku listeye dahil olmadı

    Beşiktaş'ta başka takımlardan teklifler almasına karşın ayrılmayan Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmedi.

    Teknik direktör Valerien Ismael bu isimleri kadro planlamasında düşünmüyordu. Kaleci Utku Yuvakuran'ın yakın zamanda kiralık olarak bir takıma gitmesi gündeme gelmişti.

    Beşiktaş ta Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran TFF listesine dahil edilmedi #1

    Beşiktaş ta Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran TFF listesine dahil edilmedi #2

    Atiba listeye yazıldı

    Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson'ın adı ise TFF'ye iletildi. Atiba, siyah-beyazlı takımla birlikte mücadele etmeye devam edecek.

    Beşiktaş ta Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran TFF listesine dahil edilmedi #3


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