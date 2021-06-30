Beşiktaş'ta UEFA krizini Ahmet Nur Çebi çözdü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA’nın vadesi geçmiş borçlarla ilgili verdiği sürenin dolmasına 1 gün kala kendi cebinden 2.8 milyon euro ödeyerek kulübe 4.5 milyon euroluk ceza kesilmesini önledi.

Beşiktaş Kulübü vadesi geçmiş borçlarla ilgili UEFA ile yaşadığı krizi çözdü.

Başkan Ahmet Nur Çebi kendi kaynaklarından tam 2.8 milyon euro ödeyerek, siyah-beyazlı kulübün daha ağır bir faturayla karşı karşıya kalmasını engelledi.

UEFA geçtiğimiz mart ayında, 30 Eylül 2020 tarihi öncesine ait borçlarla ilgili Beşiktaş’a şarta bağlı yaptırım uygulamıştı.

BAŞKAN SORUNU ÇÖZDÜ

UEFA’dan yapılan açıklamada, 30 Haziran’a (bugün) kadar borçların geçmişte ödendiğine dair kanıtların gösterilmemesi halinde siyah-beyazlıların 2021-2022 sezonunda elde edeceği UEFA gelirlerinin yüzde 15’ine el konulanacağı duyurulmuştu.

Bu gelişme üzerine yaptırımın iptali için CAS’a başvuran Beşiktaş istediği sonucu tam olarak elde edemedi. Ancak CAS, 30 Haziran’a kadar borçların ödenmesi halinde yaptırımın uygulanmayacağına hükmetti. Başkan Ahmet Nur Çebi dün devreye girerek toplam 2.8 milyon euro olan borcu kendi cebinden ödedi.

2.8 MİLYONUN ÇOĞU MAAŞ BORÇLARI

Yasal sürenin dolmasına bir gün kala yaşanan krizi çözen Başkan Çebi, Beşiktaş’a daha ağır bir fatura kesilmesine izin vermedi. Siyah-beyazlı kulüp alacaklı taraflara ödeme yapmasaydı 4.5 milyon euro gibi bir faturayla karşı karşıya kalacaktı. UEFA, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Beşiktaş’ın elde edeceği yaklaşık 30 milyon euronun yüzde 15’ini ceza olarak kesecekti.

2.8 milyon euro borcun bazı futbolcuların pandemi dönemine ait alacaklarında indirim yapmamasından kaynaklandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi geçen yıl ligin oynanmadığı dönemde oyuncuların maaşlarında kesinti yaparken, bunu kabul etmeyen bazı futbolcular FIFA’ya başvurmuştu.