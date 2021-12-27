Beşiktaş'ta Umut Meraş sağ beke geçiyor

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak.

Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier’in cezalı olması ve Necip Uysal’ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

Ligde bu akşam Konyaspor’a konuk olacak siyah-beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul’dan deplasmana 4 eksikle gitti.

4 EKSİK

Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N’Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısının son maçında Konyaspor’la oynayacakları maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptıkları idmanda tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma sonrasında kafile, özel uçakla Konya’ya gidip kampa girdi.