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    Beşiktaş'ta Umut Meraş sağ beke geçiyor

    Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, bugün savunmanın sağında görev yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 09:55
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    Beşiktaş'ta Umut Meraş sağ beke geçiyor

    Tecrübeli futbolcu, Valentin Rosier’in cezalı olması ve Necip Uysal’ın da sakatlığı bulunması sebebiyle formayı devralacak. Umut, kariyerinde daha önce birkaç kez bu hatta görev yapmıştı.

    Ligde bu akşam Konyaspor’a konuk olacak siyah-beyazlılar, bu karşılaşma için İstanbul’dan deplasmana 4 eksikle gitti.

    4 EKSİK

    Sezonu kapatan Mert Günok, sakatlıkları süren; N’Koudou, Necip Uysal, maç eksiği bulunan Alex Teixeira; kart cezalısı olan Rosier, kafilede yer almadı.

    Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısının son maçında Konyaspor’la oynayacakları maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptıkları idmanda tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma sonrasında kafile, özel uçakla Konya’ya gidip kampa girdi.

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