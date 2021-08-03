Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e güven tam

Yönetim, transfer limitine rağmen Fransız sağ bek için 4,5 milyon euroyu kasasından çıkardı. Rosier'in sezon sonunda değerinin en az 15 milyon euro olması bekleniyor.

Valentin Rosier'i uzun uğraşlar sonucu kadroya yeniden katan Beşiktaş'ta bu transfer, geleceğe yatırım olarak görülüyor. Fransız sağ bekin bonservisi, transfer limitine rağmen 4,5 milyon euro ödenerek alınmıştı.

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Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, son iki sezonda Rosier dışında transfer ettiği 14 oyuncuya kiralama ve bonservis bedeli olarak toplamda sadece 1,4 milyon euro ödemişti.

Finansal zorluklar içindeyken Rosier için ödenen 4,5 milyon euro fazla gibi görünse de siyah-beyazlı yönetim, "Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez" mantığıyla hareket ediyor. Rosier'in, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansla değerini en az üç kat artırması bekleniyor.