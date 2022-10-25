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    Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi

    Beşiktaş’ta Valerien Ismael dönemi kapandı. Siyah Beyazlılar, yollarını ayırma karar aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 18:39
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    Son dönemde işlerin iyi gitmediği Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde sona gelindi.

    Son altı maçta sadece bir galibiyet alabilen siyah-beyazlılarda, Hatayspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör değişikliğine gidilmesi, gündemi meşgul etmeye başladı.

    Yollar ayrıldı

    Beşiktaş bu doğrultuda Valerien Ismail ile yollarını ayırma kararını aldı.

    Ayrılık kararı ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Beşiktaş ta Valerien Ismael dönemi sona erdi #1

    450 bin euro ödenecek

    Öte yandan Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısı ödenecek.

    Yaklaşık 450 bin euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

    Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.

    Beşiktaş ta Valerien Ismael dönemi sona erdi #2


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