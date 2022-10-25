Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi sona mı eriyor? İstifa tezahüratları hakkında ne dedi?

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'in akıbeti tartışılmaya başladı..

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael'in geleceği konuşulmaya başladı.

Taraftarların son haftalarda sık sık istifa etmesini istediği teknik direktör Valerien İsmael dün alınan mağlubiyet sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

Valerien İsmael yönetiminde çıktığı 11 maçta 19 puan toplayan Beşiktaş Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar son 6 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Valerien İsmael "Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım. Kendilerinden beklentilerimiz daha fazla. 1-0'dan sonra oyunu daha iyiye götürebilecek isteği, arzuyu, tutkuyu gösterip ikinci golü atabilirdik, bu olmadı. Genel itibarıyla çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyiz." dedi

Dün oynanan Hatayspor maçında Beşiktaş taraftarları: "Valerien Ismael istifa!" Sergen Yalçın" tezahüratında bulundu. Bu tezahürat hakkında sorulan soruya yanıt veren Valerien İsmael yaptığı açıklamada "Taraftar olsam ben de bugün son derece kızgın ve sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum" dedi.

Valerien İsmael'in Beşiktaş kariyerinin uzun olmayacağı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Beşiktaş yönetiminin nasıl bir karar vereceği bilinmiyor.

Beşiktaş taraftarlarının teknik direktörlük için istediği isimler arasında Sergen Yalçın ve Şenol Güneş ismi öne çıkıyor.