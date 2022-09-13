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    Beşiktaş'ta Valerien Ismael Fenerbahçe derbisini kaçırabilir

    Beşiktaş'ta Valerien Ismael Fenerbahçe derbisini kaçırabilir

    Başakşehir maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Valerien Ismael'in, 2 hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımın başında olmama ihtimali ortaya çıktı.
    • 13.09.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 16:59
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    Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup olarak evinde 3 puanı bıraktı.

    Beşiktaş'ın Fransız hocası Valerien Ismael, 87. dakikada Beşiktaş yedek kulübesi yakınlarında Masuaku’nun rakibine yaptığı hareketten sonra hakemin faul kararı vermesine sert tepki gösterdi.

    İkinci sarıdan kırmızı gördü

    Ismael’in tepkisini bir süre sürdürmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, saha kenarına gelip Valerien Ismael’e sarı kart gösterdi. Ismael, bu karara alkışlı tepki gösterince ikinci sarı karttan kırmızı görüp oyundan atıldı.

    Beşiktaş ta Valerien Ismael Fenerbahçe derbisini kaçırabilir #1

    Fenerbahçe derbisinde olmayabilir

    İkinci sarı karttan atılan Ismael’in, 1 maç ceza alması ve İstanbulspor karşısında takımının başında olamaması bekleniyor. Ancak temsilci raporuna göre sayı artarsa 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçında da Ismael’in olmama ihtimali var.

    Beşiktaş ta Valerien Ismael Fenerbahçe derbisini kaçırabilir #2


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