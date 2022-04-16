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    Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilk peşinde

    İlk 2 maçında hem oynattığı futbol hem de topladığı 4 puanla dikkat çeken Valerien Ismael ilk deplasman galibiyetini de almak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:49
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    Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilk peşinde

    Beşiktaş'ın başında ilk 2 maçta 4 puan toplayan fakat bunun ötesinde oynattığı tempolu futbolla takdir toplayan Valerien Ismael gözünü galibiyet serisine dikti.

    Trabzonspor deplasmanında iyi futbolla beraberlik elde eden, Alanyaspor'u 4 golle geçen Fransız teknik adam, Giresunspor karşısında da ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

    3-4-3 sisteminde hem taktiksel oyunlarını hem de temposunu bu haftada sürdürmenin hesabını yapan Ismael, kadro istikrarını da bozmamaya çalışacak. Larin'in cezasının bitmesi nedeniyle üçüncü bölgenin solunda Kanadalı oyuncu ya da Alex Teixeira'yı görevlendirmesi beklenen siyah-beyazlı hoca, Batshuayi'yi ise bu maça ekstra çalışmalarla hazırladı.

    Beşiktaş ta Valerien Ismael ilk peşinde #1

    Batshuayi'ye şut emri

    Alanyaspor maçında attığı iki golle Trabzonspor maçındaki şanssızlığını unutturan Belçikalı golcünün, bu temposunu daha da yukarı çıkarmak isteyen 46 yaşındaki çalıştırıcının, deneyimli golcüden fırsatı bulur bulmaz şut çekmesini istediği öğrenildi.

    Beşiktaş ta Valerien Ismael ilk peşinde #2


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