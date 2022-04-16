Beşiktaş'ta Valerien Ismael ilk peşinde

İlk 2 maçında hem oynattığı futbol hem de topladığı 4 puanla dikkat çeken Valerien Ismael ilk deplasman galibiyetini de almak istiyor.

Beşiktaş'ın başında ilk 2 maçta 4 puan toplayan fakat bunun ötesinde oynattığı tempolu futbolla takdir toplayan Valerien Ismael gözünü galibiyet serisine dikti.

Trabzonspor deplasmanında iyi futbolla beraberlik elde eden, Alanyaspor'u 4 golle geçen Fransız teknik adam, Giresunspor karşısında da ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

3-4-3 sisteminde hem taktiksel oyunlarını hem de temposunu bu haftada sürdürmenin hesabını yapan Ismael, kadro istikrarını da bozmamaya çalışacak. Larin'in cezasının bitmesi nedeniyle üçüncü bölgenin solunda Kanadalı oyuncu ya da Alex Teixeira'yı görevlendirmesi beklenen siyah-beyazlı hoca, Batshuayi'yi ise bu maça ekstra çalışmalarla hazırladı.





Batshuayi'ye şut emri

Alanyaspor maçında attığı iki golle Trabzonspor maçındaki şanssızlığını unutturan Belçikalı golcünün, bu temposunu daha da yukarı çıkarmak isteyen 46 yaşındaki çalıştırıcının, deneyimli golcüden fırsatı bulur bulmaz şut çekmesini istediği öğrenildi.



