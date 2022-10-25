Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e ödenecek ücret belli oldu

Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Valerien Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi kapandı.

Siyah Beyazlılar, yollarını ayırma karar aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

Sözleşme feshinde anlaşıldı

Sözleşme feshi konusunda Ismael'e ödenecek tutar da belli oldu.

Buna göre Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısın ödenecek.

450 bin euro alacak

Yaklaşık 450 bin euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Öte yandan Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu.