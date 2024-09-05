Beşiktaş'ta vedaların maliyeti 7 milyon euro Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın ayrılık maliyeti 7 milyon euroyu buluyor. Bu isimler arasından ayrılığa en yakın isim Vincent Aboubakar.

Haber Merkezi

Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Can Keleş ve Joao Mario'yu kadrosuna katan Beşiktaş, birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Valentin Rosier, Ante Rebic, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka ve Omar Colley'le vedalaşan siyah-beyazlılar, üç ismi ise bir türlü ayrılığa ikna edemedi.

Gözden çıkarılan Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey, ayrılığa yanaşmadı. Bu isimler arasından Aboubakar ise daha sonra yapılan görüşmelerde sözleşme feshi için anlaşma noktasına geldi.

7 MİLYON EUROYU BULUYOR

Deneyimli futbolcular, takımdan gitmek için garanti ücretlerinin kendilerine ödenmesini şart koşuyor. Üç oyuncunun 1 yıllık toplam maliyeti 7 milyon 310 bin euro (yaklaşık 275 milyon lira) tutuyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Aboubakar, yıllık garanti ücreti olan 3 milyon 110 bin euronun ödenmesini talep etti. 2026'ya kadar kontratı bulunan Chamberlain, imza parasıyla birlikte 6,5 milyon euro istiyor. Yine 2026'ya kadar mukavelesi olan Amartey de yıllık 1,7 milyon eurodan 3,4 milyon euro ödenmezse gitmiyor.

Beşiktaş Yönetimi, ayrılığa yanaşmamaları halinde Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'e bu sezon toplam 7 milyon 310 bin euro ödemek zorunda kalacak.

DAHA ÖNCEKİ YILLARDA 10 MİLYON EUROLUK ÖDEME YAPILDI

Siyah-beyazlılar önceki yıllarda Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice Nsakala ile aynı sorunu yaşamıştı.

Siyah-beyazlılar, kadro dışı bırakılan bu isimlere toplamda 10 milyon euroyu aşan bir ödeme yapmıştı.