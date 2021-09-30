Beşiktaş'ta Vida ve Teixeira antrenmanlara başladı

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı. Vida ve Teixeira'nın takımla çalışmalara başladığı öğrenilirken, Sivasspor maçında da forma giymeleri bekleniyor.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sakatlar iyileşmeye devam ediyor.

Önceki haftalarda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtilirken, Necip Uysal'ın da iyileşmek üzere olduğu öğrenildi.

Hafta sonu Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde 3 oyuncunun da forma giymesi bekleniyor.

YÜZDE 100 HAZIR OLMAYANA FORMA YOK

Öte yandan Sergen Hoca'nın, iyileşen oyunculara tedbirli bir şekilde yaklaşacağı kaydedildi. "Siz oynamak istiyorsunuz, 'Hazırım' diyorsunuz, sonra sakatlıklar uzuyor. Bundan sonra doktorun raporuna göre oynayacaksınız." diyen başarılı çalıştırıcının, yüzde 100 hazır olmayan oyunculara forma şansı vermesi ise zor gözüküyor.