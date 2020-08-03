Beşiktaş'ta Vida belirsizliği sürüyor

Beşiktaş'ta, yüksek maaşı nedeniyle satışı daha önce de gündeme gelen Domagoj Vida ile West Bromwich Albion, Lyon ve Sevilla'nın ilgilendiği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre gelirleri kesilen Beşiktaş'ta, bu durum kötü olan ekonomik durumu daha da geriye götürdü.

Maddi sorunlar nedeniyle düşük bütçeli bir takım kurmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bunun yanı sıra önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri için güçlü bir kadro da istiyor.

Maaş yükünü düşürmeyi hedefleyen Kartal'da yönetimin, yıllık 3 milyon euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida ile yollarını ayırmayı düşündüğü biliniyordu.

3 TALİP VAR

Ortacizgi.com'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılardaki geleceği henüz belirsizliğini koruyan Hırvat stoper için 3 kulüpten teklif geldiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in Premier Lig’e çıkardığı West Bromwich Albion'un yanı sıra, daha önce Kartal'dan Marcelo'yu kadrosuna katan Lyon'un da Vida ile ilgilendiği öğrenildi. Öte yandan Hırvat stopere, İspanyol ekibi Sevilla da talip.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon siyah-beyazlılarla 38 maçta görev alan Domagoj Vida'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.