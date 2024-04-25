Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 200 gündür gol orucunda Süper Lig'deki son golünü 8. haftadaki İstanbulspor maçında atan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Vincent Aboubakar, o haftadan beri kayıplarda.

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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, gol hasreti çekiyor, hem de tam 200 gündür...

Son golünü Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor maçında atan deneyimli futbolcu, o tarihten bu yana golle tanışamıyor.

Süre de alamıyor

Aboubakar, son olarak Ankaragücü ile oynanan kupa maçında sadece 1 dakika sahada kalabildi. Son 5 lig maçında ise toplamda 156 dakika süre alabildi.

32 yaşındaki tecrübeli golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 114 maçta 59 gol atarken, 14 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulunmuştu.

Yıldız futbolcunun yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor...