Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, penaltı kaçırdı

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ikinci yarının ilk dakikalarında bir kararı verildi.

Maçın 47. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, penaltı kaçırdı

Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı

Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

Aboubakar, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, penaltı kaçırdı

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)