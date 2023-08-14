Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, penaltı kaçırdı

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ikinci yarının ilk dakikalarında bir penaltı kararı verildi.
Maçın 47. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı
Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.
Aboubakar, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)