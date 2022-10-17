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    Beşiktaş'ta Weghorst ve Ghezzal, Hatayspor maçında yok

    Beşiktaş'ta Weghorst ve Ghezzal, Hatayspor maçında yok

    Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
    • 17.10.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 17:23
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    Beşiktaş'a Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ve Cezayirli yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.

    Hatayspor maçında görev alamayacak

    Beşiktaş’ta Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst sahalardan 10 gün uzak kalacak. Adale sakatlığı yaşayan Hollandalı futbolcu, Hatayspor maçında görev yapamayacak.

    Beşiktaş ta Weghorst ve Ghezzal, Hatayspor maçında yok #1

    3 gol, 4 asistlik performans sergiledi

    Beşiktaş'ta şu ana kadar 10 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki golcü, 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

    Beşiktaş ta Weghorst ve Ghezzal, Hatayspor maçında yok #2

    Ghezzal da formasından uzak kalacak

    Öte yandan Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bir başka isim olan Rachid Ghezzal'den de kötü haber geldi.

    Hatayspor karşılaşmasında oynayamayacak Cezayirli yıldızın, Ümraniyespor maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

    Beşiktaş ta Weghorst ve Ghezzal, Hatayspor maçında yok #3

    Beşiktaş, iki futbolcunun sakatlıkları ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

    "Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır"

    "Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

    Beşiktaş ta Weghorst ve Ghezzal, Hatayspor maçında yok #4


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