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    Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

    Süper Lig'in 8. haftasında Gazaintep FK deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Welinton sakatlanarak yerini Montero'ya bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 20:38
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    Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

    Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlılar adına kötü bir gelişme yaşandı. Savunma oyuncusu Welinton, sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    ADALESİNDE AĞRI HİSSETTİ

    Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Welinton, Gaziantep FK deplasmanında sağ arka adelesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemedi. Maçın 17. dakikasında kenara gelen Welinton, yerini Franscisco Montero'ya bıraktı.

    Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan giren Francisco Montero, Domagoj Vida ile birlikte savunmada görev yaptı.

    Beşiktaş ta Welinton sakatlandı #1

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