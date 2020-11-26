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    Beşiktaş'ta Welinton ve Hasic idmana katıldı

    Beşiktaş'ta, N'Sakala ve Oğuzhan'ın ardından koronavirüsü atlatan Welinton ve Hasic de antrenmanlara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 15:12
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    Beşiktaş'ta Welinton ve Hasic idmana katıldı

    Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a iki futbolcudan iyi haber geldi.

    Siyah-beyazlılarda, N'Sakala ve Oğuzhan'ın ardından Welinton ile Hasic de antrenmanlara başladı.

    DERBİ KADROSUNDA OLACAKLAR

    İki ismin derbi kadrosunda olacağı belirtildi.

    Öte yandan Hırvat stoper Domagoj Vida'nın tedavisi ise devam ediyor.

    Beşiktaş ta Welinton ve Hasic idmana katıldı #1

    Beşiktaş ta Welinton ve Hasic idmana katıldı #2

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