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Beşiktaş'ta Welinton ve Hasic idmana katıldı

Beşiktaş'ta Welinton ve Hasic idmana katıldı

Beşiktaş'ta, N'Sakala ve Oğuzhan'ın ardından koronavirüsü atlatan Welinton ve Hasic de antrenmanlara başladı.