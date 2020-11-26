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- Beşiktaş'ta Welinton ve Hasic idmana katıldı
Beşiktaş'ta Welinton ve Hasic idmana katıldı
Beşiktaş'ta, N'Sakala ve Oğuzhan'ın ardından koronavirüsü atlatan Welinton ve Hasic de antrenmanlara başladı.
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 15:12
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a iki futbolcudan iyi haber geldi.
Siyah-beyazlılarda, N'Sakala ve Oğuzhan'ın ardından Welinton ile Hasic de antrenmanlara başladı.
DERBİ KADROSUNDA OLACAKLAR
İki ismin derbi kadrosunda olacağı belirtildi.
Öte yandan Hırvat stoper Domagoj Vida'nın tedavisi ise devam ediyor.