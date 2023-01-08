Beşiktaş'ta Wout Weghorst krizi

Adı Manchester United ile anılan Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst, Kasımpaşa'ya attığı golden sonra taraftarına veda etti.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 8. golünü kaydetti.

2-1 galibiyetle sona eren Kasımpaşa maçının ilk yarının son dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Weghorst, 1 haftalık aranın ardından yeniden gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun gol sevinci sırasında kale arkasındaki tribünün önünde veda anlamına gelen şekilde el sallaması ve bye bye demesi dikkat çekti.

Manchester United istiyor

Alınan bilgilere göre; Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, devre arasında Hollandalı golcüyü kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Burnley, Hollandalı golcüyü satmaya sıcak bakıyor. İki kulübün anlaşması durumunda Beşiktaş'ın bu transfere onay vermesi gerekiyor.

Yönetim transferin detaylarını bekliyor

Beşiktaş yönetimi Weghorst'u göndermek istemese de futbolcunun gitmek istemesi nedeniyle bu transferden ciddi bir gelir kazanmak istiyor.

Yönetim, ödenecek bonservis ücretinin yarısını almadan futbolcunun gitmesine izin vermeyecek.

Eyşan vakası

Beşiktaş'a kiralık olarak geldiği sezonda takımı şampiyon yapan ve attığı 26 golle taraftarın sevgilisi olan Mario Gomez, yeni sezon için söz verdiği Beşiktaş'ın yerine küme düşme mücadelesi veren Wolfsburg'a 1 milyon euroya imza atınca, taraftarlar Eyşan lalabını takmıştı.