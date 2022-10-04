Beşiktaş'ta Wout Weghorst hala üzgün

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında iki kritik pozisyondan yararlanamayan Wout Weghorst, şoku hala atlatamadı. Başarılı golcü kaçan gollere üzülüyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Maçta Beşiktaş'ın gol umudu olan Wout Weghorst, özellikle ikinci yarıda fırsatlardan faydalanamadı. Weghorst, derbiyle ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

Derbi maçta Rachid Ghezzal'ın oyuna girmesinin ardından daha sık fırsat yakalayan Hollandalı golcü, rakip kaleyi 2 kez yokladı.

"Çok üzgünüm, iki puan kaybettik"

Bir vuruşu direkten dönen Weghorst, maç sonunda üzüntülüydü. Weghorst'u, teknik direktörü Valerien Ismael teselli etmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Weghorst derbi maçın ardından hala pozisyonların kritiğini yapmaya devam ediyor.

Takım arkadaşlarına dert yanan golcü oyuncu, "Kaçan gollere ben de inanamadım. Özellikle kaçan ilk pozisyonda topun kaleye girmemesine çok şaşırdım. Direğe gelen topta ise sırtım dönük olarak vurup uzak köşeye bırakmak istedim. Ancak bazen top istemeyince olmuyor. Son bölümde iki farklı galip gelebileceğimiz pozisyonlar oldu. Çok üzgünüm, iki puan kaybettik." ifadelerini kullandı.

Daha önce de paylaşım yapmıştı

3 gol 4 asistlik performansıyla takımı adına öne çıkan isimlerden biri olan Weghorst, sosyal medya hesabından da "Çocuklarıma, ne kadar muhteşem bir taraftar olduğunuzu göstermek zorundaydım. Desteğiniz için teşekkürler. Bu desteğe iyi bir karşılık vermeyi çok isterdim." ifadelerini kullandı.