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    Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe de pozitif

    Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • AA
    • 08.01.2022 - 01:06
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    Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe de pozitif

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

    RİZE MAÇINDA AKADEMİ ANTRENÖRÜ OKTA GÖREVLİ

    Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.

     

     


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