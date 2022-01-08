TürkAkım, 2 yılda Türkiye ve Avrupa'ya 34,8 milyar metreküp gaz taşıdı

Beylikdüzü’nde işçi servisine çarpmamak için manevra yapan tır, başka bir tıra çarptı

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe de pozitif

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