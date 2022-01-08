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- Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe de pozitif
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Serdar Topraktepe de pozitif
Beşiktaş Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
- AA
- 08.01.2022 - 01:06
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan Topraktepe'nin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
RİZE MAÇINDA AKADEMİ ANTRENÖRÜ OKTA GÖREVLİ
Açıklamada, teknik sorumlu Önder Karaveli'nin ardından Serdar Topraktepe'nin de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasıyla, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maça futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta yönetiminde çıkacağı kaydedildi.