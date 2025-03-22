Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi planlama yapıldı

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Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması başladı.

Siyah-beyazlılarda Scout Şefi Eduard Graf, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

TÜM OYUNCULARDAN YARARLANACAK

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar kadro dışı olmayacak.

Solskjaer, eldeki futbolculardan önümüzdeki sezon yola devam edilecek olanlara bu süreçte karar verecek.

Bu nedenle tüm oyunculardan yararlanılmaya çalışılacak.

MUSTAFA ERHAN'IN SÜRELERİ ARTACAK

Beşiktaş'ta, önümüzdeki sezon planlaması adına Mustafa Erhan Hekimoğlu’na milli ara sonrası daha çok süre verilmesi düşünülüyor.

Genç futbolcu ile yakından ilgilenen Solskjaer, 17 yaşındaki golcüye daha çok şans verecek.

Mustafa'nın, 11'de olmasa da sezonun kalan bölümünde kulübeden oyuna ilk girecek isim konumunda olması bekleniyor.

MUCI, 11'E GÖZ KIRPIYOR

Diğer yandan Beşiktaş'ta Ernest Muçi de 11'e göz kırpıyor.

Arnavut futbolcunun, sakatlığının ardından fiziksel olarak hazır hale geldiği öğrenildi.

Özel antrenör tutan Muçi, milli takım kampında da ekstra çalışmalarını sürdürüyor.