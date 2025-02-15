Beşiktaş'ta yeni transferler 60'dan sonra girecek

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Solskjaer, Trabzonspor maçında yeni transferler Keny Arroyo; Elan Ricardo ve takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic'i sahneye çıkaracak. Bu 3 futbolcu kadroda yer alacak ancak karşılaşmaya kulübede başlayacak.

Gidişata göre ikinci devre Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun oyuna dahil olmaları bekleniyor.

OYUN PLANI

Norveçli çalıştırıcı, hafta boyunca takıma ön alanda baskılı ve tempolu futbol sergilemeleri gerektiğini aktardı.

Solskajer, oyun kurgusunu Bilbao maçında kanatlarda etkili performans gösteren Rashica ve Muçi üzerinden oluşturdu.