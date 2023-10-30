Beşiktaş'ta yine sakatlık! Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlık geçirerek saha kenarına geldi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Dolmabahçe'de oynanan haftanın kapanış mücadelesinin ilk yarısında siyah-beyazlı takıma kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlı ekipte maça ilk 11'de başlayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, karşılaşmanın 19. dakikasında kendini yere bıraktı. Maçın hakemi Mete Kalkavan sakatlanan futbolcu için sedye istedi.

Yerini Yakup Arda'ya bıraktı

Sakatlık sürecini yeni atlatan ve forma giymeyen başlayan Ghezzal maça devam edemeyerek 21. dakikada yerini Yakup Arda Kılıç'a bıraktı.

18 yaşındaki genç futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında görev yaptı.

Sakatlıklar peşini bırakmadı

2020-2021 sezonunun yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan kadroya katılan Ghezzal, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş kariyerinde uzun dönemler forma giyemedi.

31 yaşındaki isim, siyah-beyazlı forma altında 49 resmi maçı kaçırdı.

10 futbolcu kadroda yer almadı

Öte yandan siyah-beyazlılar bu zorlu müsabakada sakatlık, hastalık ve kırmızı kart cezasından dolayı 10 oyuncusundan yararlanamadı.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Umut Meraş, Omar Colley, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl ve cezalı Mert Günok’un yanı sıra uzun süreli sakatlıkları olan Tayyip Talha Sanuç ile Emrecan Uzunhan kadroda yer almadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)