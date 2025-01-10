Beşiktaş'ta yönetimi bekleyen tehlike: 40 milyon euro

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta futbolcuların geçmişe dönük tüm alacakları ödendi. Başkan Serdal Adalı genel kuruldan önce verilen sözü yerine getirerek takıma toplam 13 milyon euro tutarında ödeme gerçekleştirdi.

Yapılan bu yüklü ödemeyle birlikte finansal fair-play kapsamında UEFA ile problem yaşanması tehlikesi de ortadan kalktı.

40 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

Siyah-beyazlıların kısa süre içinde borçsuzluk belgesini UEFA'ya göndereceği aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre; sezon sonuna kadar takıma yaklaşık 40 milyon euro daha ödenmesi gerektiği bildirildi.