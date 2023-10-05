Beşiktaş'ta zemin sorunu ortadan kalktı Deneyimli futbolcu Salih Uçan'ın Beşiktaş Stadyumu'nun zeminiyle ilgili uyarısı sonrası harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, çim sorununu çözdü.

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Beşiktaş Stadyumu'nda zeminde çim hastalığı ortaya çıkmış ve teknik ekip ile futbolcular da sahanın iyi durumda olmadığını belirtmişti. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetim, çim bakımını sağlayan firma ile görüşerek iyileştirmenin hızlandırılmasını istedi.

Zemin sorunu çözüldü

Son iki Süper Lig karşılaşmasını da deplasmanda oynayan Beşiktaş'ta, bu boşlukta zemine yönelik çalışmalar olumlu karşılık verdi ve sorun kontrol altına alınarak ortadan kaldırıldı.

Salih Uçan uyarmıştı

Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Kayserispor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım!" diyerek yönetime uyarıda bulunmuştu.

Salih'in sözleri sonrasında siyah-beyazlı kulübten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı: