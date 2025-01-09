Beşiktaş'taki kaos Semih Kılıçsoy'u da etkiledi

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Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği, sezon başında 9 numaralı formanın teslim edildiği Semih Kılıçsoy'un suskunluğu sürüyor.

Van Bronckhorst'un döneminde kilolu olduğu gerekçesiyle yedekte kalan, bu sezon genelde kanat forvet olarak kullanılan 19 yaşındaki futbolcunun gol sayılarında, büyük çıkış yaşadığı geçen sezona göre düşüş görüldü.

Semih geçen sezonun ikinci yarısında takımın bankosu haline gelmişti. Sezonu 24'ü ilk 11 olmak üzere 33 maç ve 2095 dakikada 11 gol 3 asistle tamamlayan genç yıldız, 139.6 dakikada bir skor katkısına yapmayı başarmıştı.

GEÇEN SEZONLA FARK BÜYÜK

Nefes gazetesinin haberine göre; Semih Kılıçsoy, bu sezon ise şimdiye dek 16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maçta 1491 dakika forma giydi, 2 gol atıp 3 de asist yaptı; 298.2 dakikada bir skor katkısı verebildi.

Yönetim-teknik adam kaoslarından olumsuz etkilendiği gözüken genç futbolcunun yıldızını parlatıp rekor fiyata satma planı da bu süreçte ağır darbe aldı.