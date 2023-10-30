Beşiktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel pankart! Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçının öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir pankart açtı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın öncesinde ise anlamlı görüntüler ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel yapıldı

Stadyumu dolduran futbolseverler, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları pankartı sergiledi.

Tribünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı görsel, makaralarla tribüne çekildi.

"Tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz"

Görselde Atatürk'ün Akaretler'de annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ı bıraktığı ev, Bandırma gemisiyle Samsun'a gidişi, Kurtuluş Savaşı ve TBMM'nin açılışına dair figürlere yer verildi.

Görselde "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz." yazısı yer aldı.

İki takımın oyuncuları, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." pankartıyla sahaya çıktı.