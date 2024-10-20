Beşiktaş'tan 29 Ekim'e özel koreografi

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Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor maçı öncesi Beşiktaşlı taraftarlar, koreografi hazırladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kendi evinde son maçı olan siyah-beyazlılar, özel bir gösteri hazırladı.

MAÇ ÖNCESİ ORGANİZASYON

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan rap sanatçısı Norm Ender'in Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde Cumhuriyetimizin 100. yılı için yaptığı "Parla" şarkısını seslendireceği duyurulmuştu.