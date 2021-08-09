Beşiktaş'tan Abdullah Avcı'ya 20 milyon liralık tazminat ödemesi

Beşiktaş, sözleşme feshi nedeniyle Abdullah Avcı'ya yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 TL'lik ödeme yapıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından tazminatı hakkında açıklama yaptı.

TAZMİNATI ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİNDEN ÖDENDİ

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, UEFA tarafından gönderilen Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden alınmak üzere, yasal faizleriyle birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapıldığı ve ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü’nün KAP’a yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti.

TFF tahkim kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir."