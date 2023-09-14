Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Fransa'ya gitti

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Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın milli aranın ardından İstanbul'a dönmediği ve pazar günkü Trabzonspor deplasmanını kaçıracağı iddia edilmişti.

Siyah-beyazlılardan duruma ilişkin açıklama geldi.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.